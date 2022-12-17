İhlas Haber Ajansı

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Ağrı dondu, her yer buz tuttu

Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Ağrı'da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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