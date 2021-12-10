İhlas Haber Ajansı

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Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu

Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da sis ve soğuk hava etkili oldu. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti. Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken, dere ve nehirler ise dondu.


Kentte dondurucu soğukla birlikte ortaya güzel manzaralar da çıktı.

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