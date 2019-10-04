Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan “Ağrı Eğitim Seferberliği” projesi kapsamında eğitim-öğretim kalitesini arttırmaya yönelik ‘Koçluk' sistemi hayata geçirilecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde başlatılan “Ağrı Eğitim Seferberliği” projesi kapsamında kentin eğitim-öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik oluşturulan ve her ay düzenli olarak toplanacak olan ‘İl Değerlendirme Kurulu', ve ‘Okul Değerlendirme Kurulları' ile eğitim-öğretim çalışmaları için yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler, uygulanması gereken projeler görüşülecek. Toplantılar sonucunda alınan kararlar hızlı uygulanmaya başlanacak. Düzenli olarak planlamaların, uygulamaların ve değerlendirmelerin takibi yapılarak projede hedeflenen amaçlara ulaşılması sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında hayata geçirilecek Koçluk sistemi ile öğrencilerin gelişim alanlarının, akademik başarılarının ve sosyal becerilerinin; öğrencilere tanımlanan öğretmenler aracılıyla düzenli olarak sisteme girişi yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda kentin eğitim öğretim kalitesini arttırmaya yönelik yol haritası çizilecek.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Ağrı Eğitim Seferberliği” projesi ile ilimizin eğitim-öğretim kalitesini arttırmaya yönelik eğitim paydaşlarıyla topyekûn çalışmalar yürüteceğiz. Bu çalışmalar neticesinde ilin eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çok yönlü çalışmalar başlatacağız” dedi.