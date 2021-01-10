Ağrı eksi 21 derece ile yine zirvede

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il sıfırın altında eksi 21 derece ile yine Ağrı oldu.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü. Ev ve iş yerlerinin camları da buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.