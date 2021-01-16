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Ağrı Emniyet Müdür Yardımcılarından, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e veda ziyareti

Ağrı İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken 1.

Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atanan Muhsin Cengiz ve Nevzat Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e veda ziyaretinde bulundu.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atanan Muhsin Cengiz ve Nevzat Kara'yı makamında kabul ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, misafirleri ile bir süre görüştü. Misafirleri ile bir sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti. Konuk severliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür eden İl Emniyet Müdür yardımcıları Muhsin Cengiz ve Nevzat Kara'nın kurumlara veda ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.

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