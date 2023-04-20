İhlas Haber Ajansı

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Ağrı Emniyet Müdürü Aydın, iftarını polislerle birlikte açtı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polislerle birlikte iftarını açtı.


Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan polislerle iftar sofrasında bir araya geldi. İftarın ardından her koşulda görevlerini başarıyla sürdüren polislerle sohbet eden Aydın, birbirleriyle kaynaşma amacıyla gerçekleştirilen iftar yemeklerinin amacına ulaştığını belirterek polislerin Ramazan Bayramını kutladı.

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