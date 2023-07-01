Ağrı Emniyet Müdürü Aydın'dan bayram trafiğine havadan takip

Ağrı'da trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve Kurban Bayramı nedeniyle karayollarında alınan trafik tedbirlerinin denetlenmesi maksadıyla helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmalar inceledi. Kent genelinde yapılan tüm uygulama ve denetimleri helikopter destekli havadan kontrolle gerçekleştiren trafik polis ekipleri, sürücülerin kural ihlallerini havadan tespit ediyor. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takılmaması, şerit ihlalleri, hatalı sollama, yollarda duraklama gibi birçok kural ihlalini helikopterle belirleyen trafik polis ekipleri kural ihlali yapan araçların plakalarını uygulama noktalarındaki trafik ekiplerine bildiriyor. İl Emniyet Müdürü Aydın, sürücülerin huzur ve güven içinde seyretmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin havadan ve karadan aralıksız devam edeceğini vurguladı.