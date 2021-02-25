Ağrı Emniyet Müdürü Özen'den, Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Duran ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, yürütülen projeler hakkında İl Emniyet Müdürü Özen'e bilgiler verdi. Ziyaretten dolayı İl Emniyet Müdürü Özen'e teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, misafirlerine KodlAğrı projesi formasını hediye etti. Misafirleri ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, polis teşkilatının hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, mesai gözetmeksizin, halkın can ve mal güvenliğini sağlayarak, kanunların kendilerine verdiği yetki ve görev kapsamında kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti. Misafir perverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Özen ise, Ağrı'nın huzurlu bir kent olduğunu, halkın huzuru için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.