Ağrı Erkek Badminton takımı yarı finalde

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erkek Badminton takımı Bitlis'te düzenlenen Analig çeyrek final müsabakalarında adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek final müsabakaları 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Bitlis ilinde yapıldı.

Yapılan Çeyrek final müsabakalarına Ağrı'yı temsilen katılan badminton takımı yapılan yarışmalar sonucunda Erkeklerde yarı finale kalmaya hak kazandı.

5 kız ve 5 erkek olmak üzere toplamda 10 sporcu ve antrenör Nevzat Alpaslan'dan oluşan takım Erkeklerde Erzincan'da ilinde tertiplenecek olan yarı finale katılacaklar.

Erkek ve Kız Badminton takımı ve antrenörleri Nevzat Alpaslan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir'i ziyaret etti. Sporculara nasihat veren Demir; “Sporda ki başarılarınızı derslerinize de yansıtın” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir: Erzincan ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final müsabakalarında erkek takımını oluşturan sporcuların başarılı olacağını ve dereceye gireceklerini inandığını belirterek başarılar diledi.