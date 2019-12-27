İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı-Erzurum arasında siyah beyaz yolculuk

Ağrı-Erzurum Karayolu’nda yolun bir tarafına kar yağarken, diğer tarafa yağmamasıyla birlikte ortaya çıkan ilginç manzara görenleri şaşırttı.

Ağrı-Erzurum Karayolu'nda yolun bir tarafına kar yağarken, diğer tarafa yağmamasıyla birlikte ortaya çıkan ilginç manzara görenleri şaşırttı.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ağrı ve çevresinde yoğunluk gösterirken, diğer taraflarda etkisini daha az gösterdi. Kar yağışının yoğun olduğu yerler ile yağışın daha az olduğu yerler arasında geçen Ağrı-Erzurum Karayolu'nda yolculuk yapan sürücüler, bir tarafı siyah bir tarafı karla kaplı olmasından dolayı beyaz olan yolda yolculuk yapmanın tadını çıkarttı.


Oluşan görüntünün seyrine dalan sürücü ve yolcular, bu ilginç manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi. Ağrı-Erzurum arasında yolculuk yapan sürücü ve yolcular siyah beyaz yol ayırımı manzarasının tadını çıkararak yolculuk yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.