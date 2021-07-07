Ağrı Eski İl Milli Eğitim Müdürü İsmet Ömeroğlu'nun kızından anlamlı ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 1995 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski İl Milli Eğitim Müdürü İsmet Ömeroğlu'nun kızı Yeşim Ömeroğlu Ünlü'yü makamında kabul etti.

Ağrı'da görev yaparken 1995 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski İl Milli Eğitim Müdürü İsmet Ömeroğlu'nun kızı olan ve Bursa Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Yeşim Ömeroğlu Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten dolayı misafirine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret anısına misafirine hediye takdim etti. Misafirperverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür eden Yeşim Ömeroğlu Ünlü, daha sonra Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ile birlikte babasının adını taşıyan İsmet Ömeroğlu İlkokulunu ziyaret etti. Okul yöneticileri tarafından karşılanan Yeşim Ömeroğlu Ünlü, okulda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Yeşim Ömeroğlu Ünlü, babasına olan özlemini dile getirdi. Babasının kız çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini ifade eden Yeşim Ömeroğlu Ünlü, okulu gezerek okul yöneticilerden bilgi aldı. Okula ailesi ile birlikte her desteği vereceğini belirten Yeşim Ömeroğlu Ünlü, ziyaret sonunda günün anısına okulun önünde fotoğraf çektirdi.