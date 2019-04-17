Ağrı Gençlik Merkezi gençlerinden büyük başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasına Van'da düzenlenen ''Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'' Doğu Anadolu Bölge Finalleri sona erdi.

Ağrı Gençlik Merkezi temsil eden Gençlik Merkezi üyeleri farklı kategorilerde bölge derecelerini elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Yarışmaları bu yıl Van'da düzenlendi.

Bilgi, Müzik, Şiir ve Tiyatro olmak üzere 4 farklı dalda yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda, 14 yaşında 29 yaşına kadar farklı kategorilerde gençler hünerlerini sergiledi.

Ağrı'yı Temsil eden Gençler; Şiir Okuma da Kızlar 14 -17 yaş Kategorisi Bölge 1.si Çağla Karip, Bilgi yarışmaları lise ve üniversite kategorilerinde Bölge 2.liği, Özgün Müzik Dalında Bölge 1. liği ve 14 -17 Yaş Kızlar dalında Bölge birinciliği elde ederek, Ankara'da yapılacak Türkiye Finallerinde Doğu Anadolu Bölgesini temsil edecekler.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir; “Bu büyük ve güzel başarı da büyük Katkıları olan Ağrı Gençlik Merkezi Yönetici ve Liderlerini tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde Gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.