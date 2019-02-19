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Ağrı Gençlik Merkezinde kan bağışı kampanyası

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri 21 Şubat’ta Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunacak.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri 21 Şubat'ta Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunacak.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, yaptığı açıklamada,Türkiye genelinde "Biz bitti demeden bitmez" sloganı ile düzenlenen kan bağışına destek vereceklerini belirterek, "Kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Türk Kızılayı'nın hastalar için her gün 9 bin ünite kan bağışı alması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik merkezleri üzerinden yürüttüğü "Biz bitti demeden bitmez" kan bağışı kampanyasına Ağrı Gençlik Merkezi olarak kan bağışı kampanyasına destek vereceğiz. 21 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00'da başlayacak olan bu anlamlı faaliyete tüm Ağrı halkımızı davet ediyoruz"dedi.

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