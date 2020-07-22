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Ağrı GSİM Müdürü Demir, Eleşkirt Tesislerini inceledi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Eleşkirt İlçesinde bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.


Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel ile birlikte ilçede biten ve yapımı devam eden yatırımları inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında Eleşkirt İlçe Müdürü Güzel'den bilgi aldı.


İl Müdürü Demir; “Eleşkirt İlçemizde gençlik merkezi, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve sentetik yüzeyli çim sahamızın bitmesine kısa bir zaman dilimi kaldı. Ferdi branşlar spor salonumuzun açılışı yapılarak Eleşkirt gençliğinin hizmetine sunuldu. Eleşkirt İlçemizde gençlerimizin spor yapma potansiyeli çok fazla. Eleşkirtli gençlerimiz ve çocuklarımız ilçede yapılan tesislerde spor yapıp sosyal ve kültürel tesislerden faydalanacaklardır.


Bu tesislerden ilimizi ve ülkemizi temsil edecek nice başarılı sporcularımız çıkacaktır. Gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden azami ölçüde faydalanması büyük önem taşıyor.


Yapımı devam eden tesislerimizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden Eleşkirt halkına hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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