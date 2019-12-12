İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı GSİM'den ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteği

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü’nde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde bulunan ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmi Karaoğlan ile birlikte geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 4 teröristtin etkisiz hale getirildiği Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'ndeki ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere spor malzemesi hediye etti.


Burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden İl Müdürü Demir, öğrencilerle birlikte kurulan spor parkurlarında spor yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.