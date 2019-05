Ağrı Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması

Basın bildirisini okuyan Hak-İş Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünya emekçileri ile birlikte bugün 1 Mayıs'ta alanlardayız. Hak-İş olarak, Türkiye'nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün 1 Mayıs'ta alanlardayız. Hak İş olarak, 2010 ve 2011'de İstanbul-Taksim'de, 2012 yılında Ankara-Tandoğan'da, 2013 yılında Karabük'te, 2014 Kayseri'de, 2015 Konya'da, 2016 Sakarya'da, 2017 Erzurum'da ve 2018 Adana'da 1 Mayıs'ı emekçilerin yoğun ve coşkulu katılımlarıyla kutladık. 1 Mayıs'ı, hep birlikte, coşkuyla, heyecanla kutluyoruz."

Ağrı başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle haykırmak için alanlarda olduklarını belirten Hak- İş İl Başkanı Varol, "Kadroya geçen işçilerimizin geriye kalan sorunlarını da aynı kararlılıkla çözme mücadelemiz devam edecektir. Taşerondan kadroya geçen işçilerimize enflasyon farkını talep ediyoruz. Geçici mevsimlik işçilerin 9 ay 29 gün çalışma haklarının uygulanmasını istiyoruz. 2019 yılında yapılacak olan Kamu toplu iş sözleşmelerinde yüksek enflasyonun dikkate alınmasını, işçilerin ve işçi emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz. Bugün Ağrı'da, 81 ilde ve tüm Türkiye'deyiz, meydanlardayız. Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız. Bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019'da Şanlıurfa başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için alanlardayız. Bizler, işsizliğin azalması, istihdamın artması için, güçlü birey ve güçlü toplum için, daha fazla sendikal haklarımız için alanlardayız. İsrail zindanlarında mahkûm edilen Filistinlilerin ve Suriye zindanlarında esir tutulan kadın ve çocukların bir an evvel salıverilmesini istiyoruz. Bizler her zaman “Savaşa Hayır” dedik. Ancak Teröre Karşı verilen bütün mücadeleleri destekliyoruz. Sınırlarımızın güvenliği ve terör yuvalarının kurutulması için devletimiz tarafından yurt içi ve yurtdışında teröre karşı gerçekleştirilecek operasyonları destekliyoruz. FETO, PKK, DAEŞ, YPG, YPJ, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür. Ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun."