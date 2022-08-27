Ağrı Halk Eğitim Merkezi Türkiye üçüncüsü oldu

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Karaköse Sanat Kulubü halk oyunu ekibi, Kütahya'da düzenlenen Türkiye finalinde üçüncü oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen büyükler Türkiye finalinde "Geleneksel Düzenlemesiz" dalında Ağrı Halk Eğitim Merkezi Karaköse Sanat Kulubü 90.28 puanla Türkiye üçüncüsü oldu. Halk oyunları ekibini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Bir yıl boyunca emek vererek Türkiye finaline hazırlanan ekibimiz finali üçüncü olarak tamamlanmıştır. Emeği geçen başta Halk Eğitim Müdürü Kasım İhsan Polat ve halk oyunları ekibini kutlar, başarının devamını dilerim" dedi.