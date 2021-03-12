Ağrı Heyeti, “Yatırım ve İstihdam” için Ankara'da mekik dokudu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin ev sahipliğinde, Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan oluşan Ağrı Heyeti, Ankara'da bazı bakanlıklarda, Ağrı'ya yapılacak yatırım ve projeler üzerine birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Ağrı ili yatırımları ve projeleri için Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Karayolları Genel Müdürü ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bakanlık bürokratları ile bir araya gelen Ağrı heyeti, ilin tarım ve hayvancılığı ile ilgili yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi için 15 Milyon TL kaynak aktarılmasını yönünde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek alındı.

Ağrı Merkez Yolluyazı Köyü'nde süt ve süt ürünleri, işlenmiş et ürünleri ve bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenip paketlendiği 29 bloktan oluşan alana sahip üretim merkezlerinin bulunacağı Gıdakent kurulması için ödenek talebi destek gördü.

Tarım Park Projesi

Çelebi yaptığı açıklamada, ‘Tarım Park Projesi için de ödenek aktarılacak. Böylece Çiftçi Eğitim Merkezi yapılması, TRT Park alanındaki 2.000 m'lik alanda, çiftçilerimizin ekimden hasata kadar ihtiyaç duyduğu, farklı üretim alanlarında kullanılabilecek 136 adet alet-ekipmanın bulunduğu Makine Park tesisinin yanı sıra bir de Tarım Müzesi kurulacak. 40 dekar alanda ise bitkisel ürün desenimizi çeşitlendirecek sera ve demonstrasyon alanlarını bulunduran uygulamalı eğitim alanları oluşturulacak. Böylelikle ilimiz bölgenin en büyük Tarım Park alanına kavuşmuş olacaktır' dedi.

Damızlık Düve Üretim Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı ile yapılan toplantıda ayrıca Ağrı ilinin sahip olduğu küçükbaş hayvan varlığı göz önüne alındığında Damızlık Düve Üretim Merkezi kurulması için de söz alındı. Damızlık Düve Üretim Merkezi ile damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretim merkezlerinde 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık hayvan üretimi ile yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında inşaat yapımı, hayvan ile makine ekipman alımına yüzde 50 hibe verilecek.

Organize Hayvancılık Bölgesi

Yaklaşık 1.300 adet hayvancılık işletmesi ve bu işletmelerdeki 22 bin büyükbaş ve 23 bin küçükbaş hayvan şehir dışına taşınacağı ihalesi TOKİ tarafından yapılan Baloluk ve Bölükbaşı Köylerinde içerisinde 336 adet büyükbaş/küçükbaş hayvan işletmesi, karantina ahırları, hayvan oteli, veterinerlik hizmetleri binası yapıların bulunduğu alana Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmasına yönünde de Tarım ve Orman Bakanından destek alındı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ticaret zirvesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ağrı ilinin ticaretine yönelik sorun ve talepleri iletildi.

Ticaret Bakanından Ağrı'ya tam destek

Ticaret Bakanı ile gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve sanatkar işletmelerinin sorunlarının iletildiğini söyleyen Çelebi, şunları kaydetti:

Pandemi sürecinde hükümetimizce pek çok olumlu ekonomik tedbirler öngörülerek hayata geçirildi. Esnafımız büyük ölçüde rahatlatılmış olmakla birlikte, bazı sorunları halen devam etmekte. Sayın Bakanımıza bu sorunları bire bir ilettik. Ağrı Ticaret Borsasının kurulması için gerekli onayın verileceği sözünü Sayın Bakanımızdan aldık. Gümrük kapıları ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi de Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerimiz Sayın Bakanımızla paylaştılar.

Azerbaycan zaferinden sonra ekonomi ve turizm alanlarındaki ilişkiler bakımından yeni bir devrin kapısı olacak Nahçıvan koridorunun açılacak olması nedeniyle; Ağrı ilimize getirebileceği ekonomik katkılara yönelik bir strateji belirlenmesine ilişkin çalışma yapılması yönünde bir karar alındı. Karabağ zaferinin ardından ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ile bağlantısını Ağrı üzerinden de kurulmasını istiyoruz. Şehrimiz alt yapı olarak buna hazır. Dilucu sınır kapısı ile Gürbulak sınır kapısının tren yolu ile birleştirip Kafkaslar ve İran üzerinden Ortadoğu'yu bir birine bağlayıp, bu güzergah üzerinden ilimize gelir elde edilmesi yönünde çalışmalar yapılması talebimizi ilettik.”

Ulaştırma Yatırımları Devam Edecek

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile de görüşen heyet, Ağrı'da devam eden projelerin hızlandırılmasını istediler. 2021 yılı yatırımlarının da değerlendirildiği görüşmede, özellikle yeni projelere ödenek ayrılması için taleplerini ilettiler.

TOBB Gürbulak Sınır Kapısı Modernizasyonunu bu yıl tamamlayacak

Heyet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Gürbulak Sınır Kapısının modernizasyonunun 350 milyon TL bedel ile bu yıl içerisinde tamamlanacağı sözü alındı.

Heyet ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim ŞENEL'ni ziyaret ederek, 2021 yılı yatırım programları hakkında istişarelerde bulundular.

Ekrem Çelebi, yaptıkları ziyaret sırasında kendilerine verdikleri destekten dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Karayolları Genel Müdürü ile Bakanlık bürokratlarına desteklerinden dolayı Ağrı heyeti adına teşekkür etti.

Ağrı heyetinin Ankara'da görüşmelerini verimli ve başarılı olduğunu söyleyen Çelebi: “Amacımız ilimizin daha çok yatırım alması, bundan sonrada Bakanlıkların kapısını sürekli aşındıracak ve ilimize daha çok kaynak aktarılmasını sağlayacağız. Ağrı'ya yeni yatırımlar ve istihdam alanlarının açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Ankara'daki ziyaretlerimiz çok verimli geçti” değerlendirmesinde bulundu.

Ağrı'nın hayvancılık, tarım, özellikle arıcılık ve bal üretimi, altın ve mermer ocakları, tekstil, turizm, eko-turizm, sağlık, spor, başta olmak üzere birçok alanda başarılı işler yaptığını anlatan Çelebi, “Şehrimizin merkezi bütçeden gerekli desteği alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda müteşebbisler için bir yatırım cenneti haline gelen Şehrimize yerli ve yabancı yatırımcıları bekliyoruz” çağrısında bulundu.