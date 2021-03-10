Ağrı heyetinden Tarım çıkarması

Bekir Pakdemirli, Ağrı heyetini kabul ederek ilin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gece 01:20'de gerçekleşen ziyarete Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu katıldılar.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan “Saat 01:20 bakanımız sayın Bekir Pakdemirli, başkanlığında bakan yardımcılarımız, ilgili genel müdürlerimiz ve Valimiz Dr. Osman Varol, Vekilimiz Ekrem Çelebi, İl Başkanımız Halil Özyolcu ile birlikte 3 saatlik güzel bir çalışma yaptık. Bakanımız Ağrı'ya cömert davrandı. Minnettarız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ziyareti “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında, Valimiz, İl Başkanımız ve Belediye Başkanımızın katılımlarıyla ilimizin tarım ve hayvancılık çalışmalarını, talep ve projelerimiz ile 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdik” dedi.

Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ise ziyaretin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak Diyadin seracılık için +15 milyon TL sözü aldıklarını yine Tarım organize sanayi bölgesi, Dijital tarım, Et Entegre tesisi, Damızlık döve merkezi, ağlı tohum üreticilerine destek gibi sözler aldıklarını duyurdu.