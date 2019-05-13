Ağrı heyetinden Trabzon ASKF'ye ziyaret

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ, Ağrı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, Ağrı Askf Yönetim kurulu üyeleri ve basın temsilcilerininde içinde yer aldığı Ağrı heyeti, Ağrı Spor'un Malatya Yeşilyurt Spor ile oynayacağı play-off müsabakası öncesinde Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna nezaket ziyaret bulundu.

Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Askf Başkanı Burhan Cahit Erdem ve Trabzon Askf Yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Ağrı-Trabzon dostluğu konuşuldu.

Ağrı heyetinin ASKF ziyaretini anlamlı bulduklarını söyleyen Trabzon Askf Başkanı Burhan Cahit Erdem, “Sizleri Trabzon'da misafir etmekten memnuniyet duyduk. Trabzon'da ve özellikle Of ilçemizde çok sayıda Ağrılı hemşerimiz ikamet ediyor. Bizim Ağrı ile bir gönül bağımız var” dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Anadolu insanının Trabzon sevgisinden bahsederek, “Biz çocukluğumuzda okuldan kaçar Trabzon Spor'u izlemeye gelirdik. Son zamanlarda Trabzon Spor'un yeniden ayağa kalması için önemli bir çaba görüyorum. İnşallah bir sonraki sezonda şampiyonluğu yakalarız “ dedi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise Trabzon'nun kadim bir kent olduğunu söyleyerek, “Trabzon kültürü, sanatı ve ekonomisi ile ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri. Bunun yanı sıra spor konusunda da Trabzon, futbolcun beşiği. Herkes mutlaka burada futbolla tanışıyor. Bu sebeple sizlerle de tanışmak nasip oldu. İnşallah bu birlikteliğimiz ilerleyen zamanlarda devam edecek” dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.