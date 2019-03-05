Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10. Şanlıurfa kariyer günlerine katıldı

Kariyer Günleri Üniversite Tanıtım Fuarı'na katıldı. Şanlıurfa Akif İnan Kültür Merkezinden düzenlenen fuarın açılış törenine Şanlıurfa il protokolü ile çok sayıda vatandaş ve lise öğrencisi katıldı.

Kırkın üzerinde üniversiteden 110 akademisyen tarafından üniversitelerin tanıtımlarının yapıldığı 10. Kariyer Günleri Üniversite Tanıtım Fuarı'nda yaklaşık üç bin lise son sınıf öğrencisi rehber öğretmenleri nezaretinde tanıtım stantlarını gezerek üniversiteler hakkında bilgi aldı. Ayrıca etkinlikler çerçevesinde katılımcı öğrencilere kariyer planlamaları ve üniversite tercihleri ile ilgili yedi seminer düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin tanıtım standı, rehber öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini görürken görevli personel tarafından üniversitenin akademik ve fiziki imkânları, ulaşım ve barınma olanakları ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının tanıtımları yapıldı.