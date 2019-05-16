Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya Bölümü ilk mezunlarını verdi

2015 - 2016 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alan Coğrafya Bölümünden 34 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda yapılan mezuniyet törenine Rektör Vekili ve aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende bölüm birincisi Zehra Gümüş tüm mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

Mezuniyet Programında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, mezun öğrencilerin ve ailelerinin heyecanlarını paylaştığını belirterek, mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diledi. Fen Edebiyat Fakültesi kurulduğu ilk günden bu yana güçlenerek, kendini güncelleyerek yoluna devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kaya, dört yılık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hitaben, “Bugünden sonra her birinizin mezun olduğunuz okulunuza, kendinize, ailelerinize, ülkemize karşı sorumluluğunuz var. Sizleri en iyi yerlerde görmek bizim en büyük ödülümüz olacaktır.” dedi.