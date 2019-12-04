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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, dünya ikincisi sporcuyu kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda erkekler 20 yaş altıda dünya 2'si olan Sebih Bahar'ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.


Arjantin'de düzenlenen 35. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası U20 Erkekler kategorisindeki yarışa, 43 atlet katıldı. 7.6 kilometrelik parkurda ipi önde göğüslemek isteyen sporcular, kıyasıya mücadele etti. Müsabakada önemli rakiplerini geçen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencisi Sebih Bahar, dünya 2'si oldu.


Başarılı sporcu bahar ile birlikte BESYO Müdürü Prof. Dr. Gökhan Bayraktar ve hocası Doç. Dr. Metin Bayram'ı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar'ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Prof. Dr. Karabulut, üniversite olarak öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif alanlarda her türlü imkan ve desteği verdiklerini, bu desteğin başarıyı da beraberinde getirmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.


Öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı atletizmde 3 yıl önce milli takıma seçildiğini ifade eden başarılı atlet Sebih Bahar, şimdiye kadar uluslararası ve ulusal birçok müsabakada dereceler elde ettiğini, hayalinin dünya şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

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