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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ‘Beni Affet Anne' tiyatro oyunu sahnelendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, madde bağımlılığı konulu “Beni Affet Anne” adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen tiyatro oyununda bir babanın uyuşturucu bağımlısı oğlunu kötü alışkanlıktan kurtarmak için verdiği mücadele konusu işlendi. Onur Yenidünya'nın yazıp yönettiği ve profesyonel tiyatro oyuncuları Kemal Denizci, Tuncay Kaynak, Onur Yenidünya, Doğan Tank, Erkan Ünal tarafından sahnelenen oyun akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.

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