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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde polifonik koro konseri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği öğrencileri tarafından Polifonik Koro Konseri düzenlendi.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda gerçekleşen konsere akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından Öğr. Gör. Emre YÜCELAND şefliğindeki müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu koro tarafından verilen konserde, Çağdaş Türk Müziği eserleri ile türküler icra edildi. Yaklaşık 1 saat süren konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

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