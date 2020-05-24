İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor

Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri vatandaşların kısıtlamaya uymalarını sağlamak amacıyla şehir merkezinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin drone ile çektiği görüntülerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu ve şehrin sessizliğe büründüğü dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.