Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın göreve başladı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Polis Başmüfettişi Hasan Aydın görevine başladı.

Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken İçişleri Bakanlığının onayı ile Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hasan Aydın, kente gelerek görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Aydın, polis tören mangasını selamladıktan sonra Emniyet Müdürlüğü personeli ile tanıştı.

Hasan Aydın kimdir?

Balıkesir'in Edremit ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 1973 yılında doğmuştur. Polis Akademisinden 1995 yılında mezun olan ve İstanbul'da komiser yardımcısı olarak mesleğe başlamıştır. Sırasıyla; Elazığ, İzmir, Trabzon ve Van illerinde Terörle mücadele konularında görev yaptıktan sonra başarılı operasyonel çalışmaları sonrası Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir çalışma merkezi koordinatörlüğüne Polis Başmüfettişi olarak atanmıştır. yaklaşık üç yıllık müfettişlik görevi sonrası 22.02.2023 tarihli İçİşleri Bakanlığı onayı İle Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır. İspanya ve Hollanda ülkelerinde kısa süreli mesleki eğitim toplantılarına katılmıştır. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.