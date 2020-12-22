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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince öğrencilere Online Trafik Güvenliği Eğitimi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 356 öğrenciye EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.


2020 yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik yüz yüze verilmesi planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesine karar verildiğinden dolayı yüz yüze gerçekleştirilemeyen Trafik Güvenliği Eğitimi, İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlükleri ile koordine edilerek EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden verildi.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Ozanlar İlköğretim Okulunda online verilen Trafik Güvenliği Eğitimi ile beraber toplamda 33 okulda 356 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmalara ekipler tarafından pandemi süreci boyunca devam edileceği belirtildi.

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