Ağrı İl Müftülüğü tarafından kursiyerlere dönem sonu sınavı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, din hizmetleri sınıfında görevli hafız personelin Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla altı ay süreli “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenlendi. Devam eden kurslarda I. Dönemin son bulması sebebiyle Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu başkanlığında toplanan komisyon tarafından kursiyerler mülakata tabi tutuldu.

Düzenlenen mülakatın ardından düzenlenen eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Müftü Topçu şu ifadelere yer verdi:

“Hafız demek insanlığa son davet olan kutsal kelamı koruma demektir. Peygamber efendimiz, ‘Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir' buyurmakta ve hafızlığın önemini açıkça ifade etmektedir. Zor ve değerli bir eğitim süreci olan hafızlık programı kadar ezberleneni unutmamakta çok önemlidir. Bu bilinçle hareket ederek hafız eğitimleri için kolaylık sunan ve birçok faaliyet yürüten Başkanlığımız, din hizmetleri sınıfında görevli hafız personelimiz içinde “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı” düzenlemiştir. Tüm kursiyerlerimizin eğitim programlarını fırsat olarak görerek çok iyi istifade etmelerini diliyorum. Rabbim Kur'an'ı Kerim'i anlayarak, içselleştirerek yaşamayı hepimize nasip etsin.”