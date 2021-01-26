Ağrı İl Müftülüğü, yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ağrı İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı, Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube sorumlusu Emrah Kaya ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için karlı arazide yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Arpacı, İslam'ın tüm varlıklara karşı merhametli olunmasını emrettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Rabbimiz, sadece insanlara değil tüm canlılara karşı merhametli olmamızı istemektedir. Peygamber Efendimizin rahmet vesilesi olarak gördüğü bu günahsız canlıları bizler hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Dinimizin bizden istediği gibi muhtaç olan hayvanların gerek beslenme gerekse barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Aksi taktirde rahmet vesilesi olan bu canlılar bizler için azap sebebi olabilirler. Özellikle böyle soğuk ve karlı kış aylarında vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarına ve doğada yaşayan canlıların ulaşabileceği yerlere yiyecek bırakmasını istiyoruz."