Kırsal bölgeleri kalkındırma projeleriyle Ağrı'da hayvancılık potansiyelini artırma çalışmalarını farklı projelerle sürdüren Ağrı İl Özel İdaresi, çiftçiye sıvat desteğinde bulundu.

Dağıtılan sıvatlar sayesinde hayvanlar su ihtiyaçlarını karşılamak için meralarda yol yürüyerek enerji kaybetmeyecek. Projeyle beraber hayvanlarda gelişim kaybı önlenerek, yüksek miktarda et ve süt kazanımı sağlanacak. Dağıtılan sıvatların en büyük faydalarından bir tanesi de hayvanlara sağlayacağı temiz su olacak.

Meralarda otlatılan hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması beslenme zincirinin önemli bir yönünü oluşturduğunu söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Hayvanın yiyeceği ot kadar su da çok önemli bir ihtiyaç. Sıvatları bu ihtiyaçlar doğrultusunda çiftçimize ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz hangi köyümüzde ihtiyaç varsa bunun tespitini yaptıktan sonra sıvatlarımızı dağıtıyoruz. Bunu devamı da gelecek inşallah” dedi