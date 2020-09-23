Ağrı İl Sağlık Müdürü Daharlı'ya teşekkür ödülü

Dr. Coşkun Daharlı'ya teşekkür ödülü verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında, Ağrı'da pandemi sürecinde sağlık çalışanları ile birlikte başarı sergileyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı'ya Ağrı Sağlık Sen Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Mağal tarafından pandemiyle mücadeledeki başarısından dolayı teşekkür ödülü verildi.

Korona virüsle mücadelede Ağrı'da bu zorlu süreci başarılı bir şekilde omuzladığı için İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı'ya teşekkür ederek ödülünü takdim eden Sağlık Sen Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Mağal, pandemi sürecinde görev alan tüm sağlık çalışanlarına hayatlarını tehlikeye atma pahasına rağmen göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu dile getiren Mağal, “Ağrı Sağlık Sen Yönetim Kurulu adına, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Covid-19 salgınıyla mücadelede ilimizde bu zorlu süreci omuzlayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Coşkun Daharlı ve mahiyetindeki tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, temizlik personellerinden filyasyon ekibinde görev alan ve her alanda Covid-19 sürecinde görev üstelenen tüm sağlık personellerimize teşekkür ederim. Üstün bir gayretle, fedakarca çalışan sağlık personellerimize, görevlerinde en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin aksamaması adına üstün bir çaba harcayan, hayat vermek için hayatını vermeyi göze alan beyaz önlüklü kahramanlarımıza çabaları, duyarlılıklıları ve fedakarlıkları için minnettarlığımızı sembolik olsa da bu ödülü vererek belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.