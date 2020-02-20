Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Kurnaz, korona virüs iddialarını yalanladı

Ufuk Kurnaz, ilde korona virüs vakası görüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yalanladı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan korona virüsün en sonra İran'da görülmesi Ağrılıları tedirgin etti. Sabah saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde maske ile dolaşan sağlık çalışanlarının görülmesi üzerine korona virüs yayıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu durum üzerine Ufuk Kurnaz bir açıklama yaparak, “Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan korona virüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şuan itibariyle Ağrı ilinde herhangi bir korona virüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiş olup tüm kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.