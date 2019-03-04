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Ağrı İYİ Parti'de istifa

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkan ve bazı üyeleri İYİ Parti’den istifa ettiklerini açıkladılar.

İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkan ve bazı üyeleri İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıkladılar.


Ağrı'da düzenledikleri toplantı ile istifalarını duyuran İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Emrah Aslan ve beraberindeki gençler, bunun sebebi olarak İYİ Parti Genel Merkezi'nin tutumu olduğunu dile getirdiler. Bu seçimde AK Parti adayı Savcı Sayan'a destek vereceklerini açıklayan gençler “Bu istifanın sorumlusu ne ana kademe, ne il başkanı ne de belediye başkan adayımızdır. Tek sorumlusu İYİ Parti Genel Merkezidir. Gün memleketimize sahip çıkma günüdür. En önemlisi ise vatanımıza, milletimize sahip çıkma günüdür. Bizler Ağrı sevdalısı gençler olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde projeleriyle heyecan uyandıran donanımlı, birikimli, iş bilen ve saygın bir kişiliğe sahip olan, memleketimizi ülkemize emanet eden en önemlisi ise gençliğe verdiği değeri göz önünde olan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Sayın Savcı Sayan'ı destekleyeceğimizi bildiririz."

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