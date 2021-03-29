Ağrı Mart ayında dondu

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu.

Ağrı'da Mart ayında etkili olan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan don nedeniyle bina çatılarında ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Musluklardan akan suların bile donduğu kentte kış, Mart ayında olmasına rağmen etkisini sürdürmeye devam ediyor.