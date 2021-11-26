İhlas Haber Ajansı

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Ağrı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Ağrı’da uzun süredir beklenen kar yağışı kenti etkisi altına aldı.

Ağrı'da uzun süredir beklenen kar yağışı kenti etkisi altına aldı.


Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan mevsimin ilk karı, kenti etkisi altına aldı. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için araç farlarını yakarak ilerledi.


Sabah evden çıktığında her yerin bembeyaz olduğunu gören Çiğdem Doğan, “Bu sabah güne kar yağışı ile başladık. Çok uzun zamandır beklediğimiz ve geç yağdığını düşündüğümüz kar yağışı bu sabah etkili olmaya başladı. Sabah araçlarımıza binerken araç camlarının tamamen beyaz olduğunu fark ettik. Hazırlıksız yakalanmadık aslında. Çok uzun zamandır uyarılar vardı ama yine de Ağrı şartlarına göre baya geç yağdı” dedi.

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