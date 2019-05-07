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Ağrı Millet Bahçesinde iftar çadırı kuruldu

Ağrı Belediyesi tarafından Millet bahçesinde iftar çadırı kuruldu.


Ağrı Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan Ayında iftar sofrası geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Millet Bahçesinde kurulan iftar çadırı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül ve beraberindeki heyet, iftar çadırını ziyaret ederek, vatandaşlara yemek dağıttı.


Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ilimize konuk olarak gelen misafirlerimiz ve iftar vakti evine yetişemeyen vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile orucunu açmaları için sıcak bir ortam hazırlıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'ini gönülden kutluyorum. Bu mübarek ayın toplumumuza huzur, insanlarımıza manevi mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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