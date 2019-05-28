İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden iftar programı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli iftar programında bir araya geldi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Mehmet İsmail Yüce ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve personeller katıldı. İftar sonrası kurum bahçesinde personellerle birlikte çay içen ve sohbet eden Tekin, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi ve Ramazan ayınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.