Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bölge birincisi olan halk oyunu ekibi ile bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ‘Doğu Anadolu Barlar Halk Oyunları Bölge Finali'nde 91.80 puan ile Doğu Anadolu Bölge birincisi olan Halk Eğitimi Merkezi Karaköse Sanat Kulübü ekibini kabul etti.

Kars'ta 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “Doğu Anadolu Barlar Halk Oyunları Bölge Finali”nde 91.80 puan ile Doğu Anadolu Bölge birincisi olan Halk Eğitimi Merkezi Karaköse Sanat Kulübü ekibi ile müdürlükteki toplantı salonunda bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, halk oyunu ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek bir süre sohbet etti. Ağustos ayı içerisinde yapılacak Türkiye şampiyonasında bölgeyi temsil etmeye hak kazanan halk oyunu ekibine final müsabakalarında başarılar dileyen Kökrek, halk oyunu ekibi ile bir süre görüştükten sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından misafirlerini yolcu etti.