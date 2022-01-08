Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Karayolu Trafik Güvenliği 2021-2023 Eylem Planı kapsamında ilkokul öğrencileri arası resim, ortaokul öğrencileri arası slogan ve lise öğrencileri arası karikatür yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile Diyarbakır'da düzenlenen atletizm bölge yarışmalarında U18 erkeklerde birinci, U16 kızlarda ikinci olan ve Adana'da düzenlenen atletizm final yarışmalarında U18 kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Halk Eğitimi Merkezi atletizm kursu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kökrek, öğrencilerle bir süre sohbet edip başarılarının devamını diledi. Ziyaretlere şube müdürü Mehmet Özmüş ve Süleyman Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.