Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, e-sınav ve bilim merkezini ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezinde öğrencilere yönelik kodlama, yazılım öğrenme ve yazılım öğretme usta çırak ilişkisi kursları ile LGS ve YKS sınavlarına hazırlık yapan gençlere hizmet veren start up cafe, motorlu taşıtlar sürücü kursu kursiyerlerine yönelik elektronik ortamda sınav hizmetini sağlayan e-sınav merkezi ile Serhat Kalkınma Ajansı'na sunulan ve destek almaya hak kazanan "Bilim Bakalım Neymiş? Projesi" kapsamında, yapımı tamamlanan Bilim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezlerde yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Kökrek, Bilim Merkezinde verilecek hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. "Bilim Merkezinde sanal gerçeklik, robotik ve havacılık-uzay olmak üzere üç tema çerçevesinde eğitim sınıfı ve sergi alanları oluşturulacaktır" diyen Kökrek,"Bilim Merkezi, hem teorik hem de pratik eğitimlerin yer alacağı şekilde düzenlenecektir. Üst düzey teknoloji kullanılarak kurulan Bilim Merkezi içerisinde seramik atölyesi, ahşap atölyesi, ortaokul dijital dönüşüm sınıfı, ilkokul dijital dönüşüm sınıfı, havacılık-uzay sınıfı, mantık-zeka-matematik sınıfı, anaokulu dijital dönüşüm yapay zeka sınıfı, sanal gerçeklik sınıfı, bilişim teknolojileri laboratuvarı, makex atölyesi, bilim-fen atölyesi, bilim-doğa atölyesi, kütüphane, öğretmenler odası, konferans salonu, çok amaçlı salon, yönetim odası ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitici eğitimi alacak olan bölgemiz eğitim kurumlarında görev yapan en az 20 öğretmen, havacılık-uzay, sanal gerçeklik ve robotik uygulama alanına gelecek en az 120 birey ve havacılık-uzay sınıfında en az 60, sanal gerçeklik sınıfında en az 60, ilkokul-ortaokul öğrencilerinin yer alacağı robot sınıfında en az 60, lise öğrencilerinin yer alacağı robot sınıfında en az 60, akıl ve zeka oyunları sınıfında en az 72, okul öncesi sınıfında en az 72 olmak üzere toplam 504 öğrenci hedef grubumuzu oluşturmaktadır" dedi.

Ayrıca ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Kökrek, onların taleplerini dinleyip bir süre sohbet etti. Kökrek'in ziyaretlerinde şube müdürleri Selahattin Bilgiç ve Serdar Gündüz ile Ar-Ge ekibi eşlik etti.