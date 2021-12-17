Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, il merkezindeki okulları ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki Akşemsettin İlkokulu-Ortaokulu, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulu, Yazılı İlkokulu-Ortaokulu, Kuva-i Milliye İlkokulu, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi ve Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Müdürü Kökrek, okullarda öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyip onlarla bir süre sohbet etti. Okullara yaptığı ziyaretlerde öğretmenlerle de bir araya gelen Kökrek, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, insan hayatının en etkileyici safhalarında etkisinin bulunduğunu söyledi. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen ve planlı çalışma alışkanlığına sahip bireyler olarak yetiştirilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Kökrek, "Kentte bulunan okulların bu unsurları en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi.