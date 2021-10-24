Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve şube müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in başkanlığındaki toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri tarafından ilçelerinde yürütülen ve planlanan projeler, eğitim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar ve pansiyonlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda il genelinde bulunan tüm okulların kütüphaneye kavuşturulması için yapılacak çalışmalar belirlendi. İl merkezi ve ilçelere yapılması planlanan yatırım programları hakkında çalışmaların hızlandırılması için neler yapılması gerekenler görüşüldü. Toplantıda konuşan Kökrek,"Ağrı'da eğitimin kalitesini yükseltmek, istenen hedeflere ulaşmak ve akademik başarının sağlanmasının yanında değer yargılarımıza saygılı, değer yargılarımızı benimseyen ve manevi duygularını besleyen nesiller yetiştirmektir"dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedeflerinin, Ağrı'nın geleceğini inşa etmek olduğunu ifade eden Kökrek, bu hedeflere ulaşmak içinde eğitim camiasının içinde yer alan herkesin ortak çaba göstermesi gerektiğini belirterek,"Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu açıdan çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Tecrübelerimizi Ağrı'ya katmaya çalışacağız"ifadelerini kullandı.