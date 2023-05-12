Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ilkokulda katıldığı etkinlikte anne velilerin Anneler Gününü kutladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Eleşkirt ilçesindeki 100. Yıl İlkokulunda yöneticiler ve öğretmenler tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, ilçe şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Programda ilk olarak anne velilere gül vererek Anneler Gününü kutlayan Kökrek,"Dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Bizleri dünyaya getiren, hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve sıcaklığı daima aranan annelerimiz, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, fedakar emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Annesini kaybettiğini ve ona duyduğu özlemini dile getiren Hasanoğlu ise, tüm annelerin gününü kutlayarak anne sevgisinin sevgilerin en güzeli ve en yücesi olduğunu belirtti. Anasınıfı öğretmeni Özlem Çalımlı'nın günün anlamını belirten konuşmasının ardından minik öğrencilerin annelerine şarkı ve şiirlerin okuması, annem beni gözümden tanır ve annemi kokusundan tanırım isimli etkinlikleri, öğrencilerin annelere hediye takdiminin yapılması ve pasta kesimi ile program sona erdi. Daha sonra okulda incelemelerde bulunan Kökrek, öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Burada özel eğitim sınıfına geçen ve öğrencilerle çeşitli etkinliklerine katılan Kökrek, öğrencilerle yakından ilgilenerek öğretmenlerden bilgi aldı.