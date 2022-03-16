Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, İspanya'ya gidecek olan öğrencileri yolcu etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajans'ı tarafından kabul edilen “Benim Altın Bileziğim Mesleğim” isimli Erasmus+ projesi kapsamında İspanya'ya gitmeden önce öğrencileri makamında kabul etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan “Benim Altın Bileziğim Mesleğim” isimli Erasmus+ projesi, Türkiye Ulusal Ajans'ı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında İspanya'ya gitmeden önce öğretmen ve öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kökrek, öğretmenlerden projeye ilişkin bilgiler aldı. Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Kökrek,”Doğubayazıt ilçemizde bulunan Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu ‘Benim Altın Bileziğim Mesleğim' isimli Erasmus+ projesi Türkiye Ulusal Ajans'ı tarafından; '2020-1-TR01-KA102-087011' numaralı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında kabul edildi. Proje kapsamında İspanya ve Portekiz'e olmak üzere iki hareketlilik düzenlenecektir. İlk hareketlilik çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencileri ‘Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma Eğitim Teknikleri' konusunda İspanya Cordoba'da bulunan Academıa Barcelona kurumuna ait 3 anaokulunda 3 haftalık staj faaliyetine katılacaktır. Faaliyette 8 öğrenci 2 öğretmen yer alacaktır. Bu doğrultuda 27 Mart 2022 ile 16 Nisan 2022 tarihleri arasında ilk hareketlilik İspanya'ya yapılacaktır. İkinci hareketlilikte ise yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri '' Uluslararası Sos Çeşitleri'' konusunda Portekiz Lizbon'da bulunan Agostinho na Estaço Restoranında 3 haftalık staj faaliyetine katılacaktır. Faaliyette 8 öğrenci 2 öğretmen yer alacaktır. Covid-19 pandemisi sebebiyle ertelenen hareketlilik uygun koşulların sağlanmasıyla en kısa sürede gerçekleştirilecektir”dedi.

Kökrek, ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencileri İspanya'ya gitmek üzere yolcu etti.