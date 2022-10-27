Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerle yemek yedi

İl Müftüsü Celal Büyük ile yurda gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, burada yurt idarecileri tarafından karşılandı. Kökrek ve Büyük, öğrencilerle yemekhanede sıraya geçerek öğrencilerin arasında yemeğini yedi. Ardından burada öğrencilerle buluşan Kökrek, onlarla sohbet edip tavsiyelerde bulunarak,"Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bizim bütün gayretimiz, sizlerin iyi birer insan, iyi birer vatandaş olarak yetişmesi içindir. Önümüzdeki yüzyılın söz sahibi sizler olacaksınız. Bizim sizden isteğimiz sizlere sunulan ve her geçen gün daha iyi koşullara kavuşturulmaya çalışılan bu okullarımızdaki imkânları en iyi şekilde değerlendirmeniz, derslerinize çalışmanızdır"dedi.