Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğretmenlerle buluştu

Merkez İpekyolu Ortaokulu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenlere yönelik yemek programı gerçekleştirildi. Özel bir restoranda düzenlenen yemek programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, okul müdürü Kerem Güngör, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı. Programda yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kökrek,"Okullarda alacakları eğitimler, öğrenecekleri bilgiler ile hayatlarında başarıyı yakalayacak olan tüm evlatlarımıza, çağımızın imkânlarını en üst düzeyde sunan eğitim ortamları sağlama gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimizin başarısı bizim başarımız, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır. Kendisine, ailesine, ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa fayda sağlayacak olan evlatlarımızın bu hedefe ulaşmasının en temel şartı iyi bir eğitimdir. İyi bir gelecek, mutlu ve huzurlu bir ülke için eğitime çok önem vermeliyiz" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile hayata geçirilecek projeleri anlatan Kökrek, öğretmenlere hitaben, "Bizlere emanet edilen yavrularımızın geleceğe hazırlanmasında elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olmalıyız. Büyük bir özveri, sevgi ve sabır gerektiren mesleğinizi gerçekleştirirken bizler elimizden geldiğince daha iyi şartlarda görev yapmanız için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Program, okul müdürü Güngör'ün, Kökrek'e hediye vermesi ile sona erdi.