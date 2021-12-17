Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Scientix STEM eğitimi alan 40 öğretmene katılım belgesi verdi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serhat Kalkınma Ajansı'na sunulan ve kabul edilen "Ağrı Platformda Scientix ile Etkin Projesi" kapsamında il merkezi ve 7 ilçeden katılan okul öncesi, sınıf öğretmeni, ilköğretim matematik ve fen bilimleri branşlarında toplamda 40 öğretmene 18-23 Ekim 2021 tarihlerinde Merkez Özel Uygulama Okulu'nda pandemi kurallarına uygun bir şekilde yüz yüze 30 saat Scientix STEM eğitimi verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen belge dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Kökrek, öğretmenleri tek tek tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kökrek, Scientix STEM eğitimi alan 40 öğretmene katılım belgesi takdim ederek, meslektaşları ile toplu fotoğraf çekti.