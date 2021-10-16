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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ilçe ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerindeki okullarda incelemelerde bulundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Taşlıçay ve Diyadin ilçelerindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerin eğitim-öğretim hedeflerini soran Kökrek, onlarla bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Her gittiği okulda öğretmenler ile buluşan ve fikir alışverişinde bulunan Kökrek, daha sonra okullarda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı ile Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca'yı da ziyaret ederek bir süre görüşen Kökrek, kaymakamlar ile ilçe eğitim-öğretim alanında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.


Ziyaretlerinde, Kaymakam ve Belediye Başkanı Balcı ile birlikte Diyadin ilçesindeki okulları inceleyen Kökrek, buradan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'i makamında iade-i ziyarette bulunup Belediye bünyesinde kurulan kütüphaneyi gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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