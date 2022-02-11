Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in okul ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitim ve öğretimin niteliğini artırmak, okuldaki ihtiyaçları yerinde görmek, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle eğitim öğretimdeki durumlarını istişare etmek amacıyla dün il merkezindeki 15 Nisan İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Kasım Bayram Ortaokulu, Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu ve Sevimli Anaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okul yöneticilerinden okullardaki eğitim öğretim durumlarına ilişkin bilgiler alan Kökrek, anasınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet edip onların hedefleri hakkında görüşen Kökrek, daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı toplantıda, okul yöneticileri ve öğretmenlerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Eğitim kalitesinin, başarının arttırılması, okullardaki eksikleri yerinde görmek için okullara ziyaretlerin devam edeceğini belirten Kökrek, tüm çalışmaların geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için olduğunu söyledi.